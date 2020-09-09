台灣版的「朝聖之路」淡蘭古道有一條重要支線，自暖暖東行，越五分山鞍部，抵平溪十分寮，又稱「十分古道」或「暖東舊道」，舊時為運送煤礦的通道，從暖暖到澳底等地，過去就是商務往來及貨運運輸的必經之路，基隆市府觀銷處特別設計文青風雙面束口袋，紀念此次的簽署儀式，以淡蘭古道代表性植物「雙扇蕨」、充滿故事的舊石碑、豎立的橋墩及嶺頭福德宮，將古道原始意境描繪在束口袋上，更使用防潑水材質，讓喜愛登山、健行的民眾方便使用。

觀銷處長曾姿雯指出，暖東舊道有大量的文化及自然保育環境都保存完全，近日這條登山健行者愛好的秘境更被行政院核定升級為「國家級綠道」；而暖暖地區蘊藏深厚的歷史，昔日為基隆河航運之終點，往來的商旅大多在暖暖落腳，而暖暖擁有特別的自然景觀，是一個適合民眾遠離塵囂、親近自然放鬆的地方。

暖暖區長蔡春堂受訪指出，淡蘭古道暖東舊道途中還可以順道拜訪大菁農場，這邊擁有純熟的藍染技巧，並且還有一座藍染體驗教室，除了多樣的色彩、圖樣變化，更可以學習藍染的顏料作法及合成，非常豐富，近日手工藝興盛，更有不少校園都預約前往，走訪淡蘭古道不僅可以體驗到自然景觀，另外，在農場體驗完藍染後，順著路還可以走訪東勢坑產道，其舊時為運送煤礦的通道，從暖暖到澳底等地，過去就是商務往來及貨運運輸的必經之路，有大量的文化及自然保育環境都保存完全，途中還可以遇到煤礦博物園區及洗礦場，至今古道已具有200多年歷史。

此外，曾姿雯指出，來到暖暖體驗淡蘭古道的魅力，更可以在「拉波波村」住一晚，再以鄰近的暖東峽谷步道口為起點，途經大菁農場及煤礦博物館，最後抵達十分老街，歡迎愛好登山健行的民眾一同前來基隆暖暖淡蘭古道中路起點體驗美麗的淡蘭秘境，另外，古道文青束口袋目前的獲取管道等仍在規劃中，待詳細確認後，才會另行公佈。

(中時 )