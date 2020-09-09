家畜所員工以葵花油及麵粉讓小貓完美變身。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

家畜所員工以葵花油及麵粉讓小貓完美變身。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

家畜所員工以葵花油及麵粉讓小貓完美變身。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲民眾通報，指一隻流浪貓誤觸黏鼠板導致全身黏滿膠、動彈不得，管制隊員立刻出動帶回小貓，當時雖已是下班時間但仍想盡辦法用葵花油、麵粉幫助小貓脫困，這周小貓則已被民眾認養回家。

嘉縣家畜所今年1月成立動物保護管制隊目前共有7名成員，嘉義縣大大小小通報案件都由他們負責，上山下海只為救回動物，相當辛苦，上周接獲通報1隻小貓遭黏鼠板黏住動彈不得，家畜所長林珮如說，這是嘉義縣家畜所第一次遇到黏鼠板案例，看到這隻小貓黏呼呼的背影以為他「凶多吉少」了，沒想到竟能救回，同仁們都很開心。

至於是怎麼幫小貓除膠的？林珮如說，同事管制隊員先用大量葵花油塗抹後，再撒上麵粉最後用洗毛精清洗，過程中還要注意不能讓油滴到小貓眼睛，所幸貓除膠後恢復活力，且馬上就遇到認養者，相當幸運。

林珮如說，家畜所同仁除救援時常遇到危險情形外，還要應付各式各樣的狀況，時常使出十八般武藝才能救回動物，相當辛苦，希望民眾多多給予鼓勵及支持。

(中時 )