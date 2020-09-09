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總統府發言人丁允恭今遭媒體爆出，前女友爆料他過去在任職高雄市府新聞局長期間，上班時間將辦公室當「炮房」，今早丁允恭也火速請辭發言人，並澄清兩人的「性關係是發生在下班後或午休時」；而這個新聞也讓網友傻眼了，直呼前市長韓國瑜根本就是先知，「愛情摩天輪」的政策多重要，從這個事件就可以看出來。

韓國瑜在今年6月造遭到罷免，補選由前行政院副院長陳其邁獲勝，接管高雄市長的職務，而陳其邁市府認為前市府有許多政策「明顯不可行」、「流於口號」、「僅紙上作業」且「沒編列預算」，所以予以取消，過去韓國瑜心心念念的「愛情摩天輪」也名列其中。

但這次丁允恭事件爆發，市政府辦公室慘淪為丁允恭私人砲房，公事恭辦、千夫所指，這讓網友不禁感嘆，當時被百般嘲笑的「愛情摩天輪」，恐怕就是解決這件醜事的最好良方！「有些人最那檔事就是喜歡被窺視」，不如敞開心胸，誠實做自己！

這個說法引來其他網友討論，紛紛提出自己的看法，表示「中央卡韓國瑜的愛情摩天輪，現在得到報應了吧」、「先從性愛辦公室開始，愛情摩天輪太遠」、「一群罷免仔害大家沒有愛情摩天輪，連F1也沒了，可憐」、「愛情產業鏈，從辦公室開始」。

(中時新聞網)