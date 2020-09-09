34歲的吳小姐，一直以來經血量都非常多，卻以為經血多代表月經有排乾淨，不以為意，直到某一次開會時突然昏倒，送醫檢查時血色素相當低，已經達到嚴重貧血的程度，最後轉診婦產科才發現，子宮內已經長了好幾顆肌瘤。雖然醫師建議吳小姐最好開刀切除肌瘤，但吳小姐很害怕開刀，感到相當猶豫，剛結婚的她也不確定未來要不要生小孩，希望能有其他解決辦法。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民表示，台灣女性30 歲以上女性大約有1/3～1/2的女性有子宮肌瘤，但這之中，大約只有1/3像吳小姐這樣有明顯的症狀。有沒有症狀、症狀的嚴重程度是決定治療方式的準則之一。但醫師們提到，現在治療子宮肌瘤的方式很多，除了開刀切除外，也可以使用藥物控制，患者應與醫師充分溝通討論後，再選擇適合自己的方式。

Q1／長了子宮肌瘤，就一定要開刀切除？

「罹患子宮肌瘤的女性要不要開刀，必須從各方因素考量，包括肌瘤的位置與大小、引發的症狀、患者的年齡、是否還想要懷孕，或是否為惡性腫瘤等。」新光醫院婦產科主治醫師朱俊誠表示，通常若沒有出現不適症狀，只要每 3 ～6 個月追蹤子宮肌瘤變化即可。

但若引發的症狀已經嚴重影響生活，例如已經引發嚴重症狀如經血量過多，造成嚴重貧血患者，或是肌瘤過大壓迫附近器官，引發嚴重頻尿、便秘等症狀，當藥物仍無法改善時，建議最好開刀切除。此外，由於黏膜下肌瘤容易影響受精卵著床機率，若是還想要懷孕的女性，朱俊誠也建議應開刀切除肌瘤。

Q2／若不想開刀，可否使用藥物將肌瘤縮小

醫師們認為，想不想開刀還是要看患者的意願，若真的不想開刀，可以先用藥物控制肌瘤大小，看是否能減輕症狀。藥物治療可分為以下幾種：

種類 1：避孕藥、避孕器

含黃體素的避孕藥須長期服用，主要用於減少經血量，並沒有抑制肌瘤生長的效果，也無法讓肌瘤縮小，適用於肌瘤還未增長過大，未出現壓迫症狀的肌肉層及漿膜下肌瘤。朱俊誠指出，屬於肌肉層及漿膜下肌瘤，經血量多但不想開刀的病人，也可以使用子宮內投藥避孕器「蜜蕊娜」，能每天穩定釋放微量黃體素，使子宮內膜萎縮，達到減少經血量的效果，一方面避免長期吃避孕藥的副作用，還可減少90%月經量。抽血檢查血色素小於 10gm/dl（正常女性為 11.0～16.0 gm/dl ）的女性，健保有給付。

種類 2：柳培林（Lupron）

柳培林是一種含有促性腺釋放激素成分（GnRH）的藥物，一個月注射1次，可以抑制腦下垂體對卵巢發出訊號，讓卵巢暫停分泌黃體素與雌激素，達到縮小肌瘤的效果。朱俊誠說明，柳培林多半用在肌瘤太大但不想開腹的患者，可於開刀前 2～3 個月投藥，先縮小肌瘤，再使用腹腔鏡切除；另一方面肌瘤縮小後，也能降低手術時的出血量，但健保不給付。

但醫師多半不建議長期使用，雖然這類藥物能有效縮小肌瘤，「但卻會使患者出現熱潮紅、盜汗、心悸等更年期症狀，嚴重程度因人而異，」國泰醫院婦產科專任主治醫師黃家彥表示，而且一旦停止使用柳培林，肌瘤通常又會繼續生長。

種類 3：恩惜膜（Esmya）

恩惜膜是一種黃體素接受器拮抗劑，可單獨阻斷肌瘤上的黃體素接受器。黃家彥表示，恩惜膜可以有效讓肌瘤縮小、減少月經出血量，但可能會造成月經不規則的狀況，服藥後須長期追蹤，且健保不給付。醫師提醒，恩惜膜1天吃1顆，連續吃 3 個月後需停藥一個月，服用不可超過半年。

醫師們認為，想不想開刀還是要看患者的意願，若真的不想開刀，可以先用藥物控制肌瘤大小，看是否能減輕症狀。(圖由康健雜誌提供)

Q3／若要開刀處理肌瘤，是否需要連子宮一併拿掉？

劉偉民指出，對於已不打算再生育的婦女，他會建議乾脆整個子宮拿掉，避免日後復發。但現在有越來越多婦女，即使之後不打算生育還是希望保留子宮，針對這類的患者，可與醫師討論是否採取只切除肌瘤的治療方式。

若決定要切除子宮，還可以選擇全子宮切除或次子宮切除（保留子宮頸）。林口長庚紀念醫院婦產部教授李奇龍表示，保留子宮頸比較不易有陰道乾澀的問題，但隨著年齡增長、分泌減少，乾澀問題還是會慢慢浮現。此外，陰道還是會有些微出血的狀況，視子宮頸保留範圍而不同，而且也要小心可能會有骨盆腔感染、沾黏而導致下腹疼痛的症狀。

台安醫院婦產科主任陳思銘則提醒，選擇保留子宮頸的女性，記得每年還是要做子宮頸抹片檢查；至於切除子宮頸的女性，切除後3年內還是要做子宮頸抹片檢查，確保沒有殘留子宮頸組織變異的癌細胞。

Q4／目前有哪幾種開刀方式可以選擇？

很多女生不希望留下大疤痕，會傾向採用腹腔鏡手術。但醫師提醒，各種手術都有其適應性，只有當肌瘤較小顆、數量少，才適合用腹腔鏡手術或沒有傷口的子宮鏡手術。

肌瘤太大、太多顆、沾黏太嚴重時，還是得採用傳統開腹方式切除。劉偉民指出，這類患者若採用腹腔鏡手術，時間會拖得比較長、出血量也較多，且操作腹腔鏡有角度限制，容易有死角，無法將肌瘤摘除乾淨，日後復發的機率也較高。如果患者選擇做腹腔鏡手術，建議可先上台灣婦產科內視鏡暨微窗醫學會網站，查詢主製醫師是否為合格醫師，再接受手術。

子宮肌瘤手術方式。(圖由康健雜誌提供)

Q5／剖腹產時能不能一併切除子宮肌瘤 ？

醫師們表示，除非子宮肌瘤剛好長在子宮表面、較淺層、容易切除的位置，否則一般不建議這麼做。因為懷孕時子宮充血液相當充沛，若冒然切除肌瘤，手術過程中容易造成大出血。朱俊誠補充，許多孕婦生產後，肌瘤通常會縮小，因此建議最好先追蹤觀察。

Q6／子宮肌瘤有可能是惡性肌瘤嗎？

當子宮肌瘤短時間內快速增大，或是有異常出血，雖然機率只有千分之3～7，還是要懷疑是否有惡性肌瘤的可能。劉偉民表示，子宮惡性肌瘤，即子宮體癌，雖然不常見但致死率高，知名作家、美食家韓良露就是因此而過世，開完刀到過世短短只有一個月。

肌瘤或惡性腫瘤在超音波、電腦斷層掃描中，都只能看到一團東西，要區分是良性還是惡性，還是靠手術後的病理診斷切片才能確定。早期的惡性肌瘤通常以切除全子宮和雙側卵巢為主，若癌細胞擴散太快，再搭配化療或放射治療。

長庚醫院婦癌研究中心主任賴瓊慧也提醒，雖然肌瘤惡性機率非常低，患者仍應注意自己的症狀是否有任何變化，包括疼痛、出血等症狀突然加劇，或突然長出新的肌瘤、幾星期或幾個月間肌瘤增大一倍、甚至停經後、停用雌激素之後仍繼續長大的肌瘤等，就得和婦癌次專科醫師討論，是否應考慮做進一步的鑑別診斷。患者如確診為子宮惡性肌肉瘤，建議可先上台灣婦癌醫學會的網站，查詢主治醫師是否為專科醫師，再接受進一步治療。提醒民眾，治療子宮肌瘤前建議與醫師充分溝通、了解各項治療的優缺點及風險，再選擇最適合自己的方式。

(中時新聞網)