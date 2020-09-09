中信兄弟總教練丘昌榮表示，米蘭達今天先發任務結束後將下二軍調整，改登錄新洋投雷艾斯，本土投手黃恩賜本周也會回到一軍，在周六或周日先發。本周5場比賽由4名洋投米蘭達、雷艾斯、德保拉、羅傑斯加黃恩賜先發。

投手教練佛斯特表示，讓米蘭達到二軍是要讓他做調整，讓體能恢復，或者球路、球種方面的加強等，並不是不好的待遇，每位先發投手都有機會，像黃恩賜之前也是到二軍調整了一段時間，本周將會歸隊。

佛斯特強調，本來就有先發投手輪流到二軍調整的計劃，表現才會更理想，下半季剛好也有這種條件來實施。按照中職的規定，下二軍至少要待10天，佛斯特說，「米蘭達大概就是少一次先發，對球隊的投手輪值影響還好。」事實上，如果有必要，下周日米蘭達也可以歸隊先發。

丘昌榮補充說，由於黃恩賜回到先發輪值，魏碩全將轉為長中繼任務，因為他具有登板投50球以上的實力，球隊需要擁有這種能力的投手。

(中時 )