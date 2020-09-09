一名35歲的冷氣工人胡姓男子，去年3月在台北的醫院認識15歲少女小惠（化名），出院後便邀約小惠出來見面，等到碰面時，胡男將小惠騙進公園廁所，接著摸胸部還用嘴巴吸，最後用手指性侵得逞，小惠向母親告狀，胡男惡行才被揭發，最後遭判10年徒刑。

去年3月，胡男住院期間，看到少女小惠的住院手環，因此得知對方是14歲以上、未滿16歲的少女，便藉機認識小惠，之後兩人都出院；同年6月，胡男邀約小惠到新北市一處便利商店見面，接著將她騙進公園的廁所裡，一進到廁所，胡男馬上脫掉小惠的上衣、褲子還有內褲，接著用手狂揉小惠胸部，甚至用嘴巴吸吮乳頭。

胡男至此並未善罷甘休，他伸舌頭舔下體，不管小惠說了多次不要，最後用手指性侵得逞。小惠回家後向母親哭訴，隨即到醫院驗傷並報警，小惠表示當時胡男提議要去公園廁所裡，自己也跟進去，沒想到被扯掉衣褲，就算不停說「不要」也出手抵抗，胡男仍未停手，甚至在小惠面前打手槍。

法官審理此案時，查證說詞、驗傷證明後，確認胡男犯行，認為胡男明知自己與小惠相差20歲，又是未滿16歲少女，胡男卻無法克制慾望侵犯對方，影響小惠身心、人格發展，但考量胡男犯後坦承不諱，最後依對14歲以上、未滿16歲之女子性交罪，判刑10年，全案仍可上訴。

(中時新聞網)