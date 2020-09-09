總統府發言人丁允恭在高雄市新聞局長任期內，多次將辦公室當成私家砲房，事後還逼女方墮胎，更遭控利用照片持續燒擾女方，妨礙女方新一段戀情，引發軒然大波。不少網友紛紛點名民進黨婦女部，糗的是，民進黨婦女部昨天才在臉書PO文譴責權勢性侵，要求修法加重，對比今天新聞可說是諷刺無比。

民進黨婦女部在昨天貼文舉出新北衛生局林姓女職員、少龍仙女班、林奕含事件為例，譴責權勢性侵，更表示自家立委范雲正在與民間團體合作，推動修法加重刑責，接住每一個受害者。未料今天丁允恭事件爆發後，婦女部始終保持沉默，不發一語，對比此篇PO文可說相當諷刺。

民進黨婦女部昨才PO文譴責「權勢性侵」，未料今天總統府發言人丁允恭就爆醜聞 (圖／民進黨婦女部臉書)

網友也紛紛在民進黨婦女部臉書留言：「為什麼對丁允恭的事保持沉默」、「再局長室修竿 真的好棒棒」、「怎麼遇到同仁就轉彎惹」、「還有人在嗎，總統府出事了快出來洗地啊」、「希望貴部能以同樣的道德標準檢視黨內同仁，不要讓國民覺得雙重標準」、「又要噤聲了嗎」、「還不出來咆哮一下丁丁」、「婦女部醒了沒啊」、「請問用的是那牌子冷氣？可以這樣安靜？」

而貼文中提到的「女權鬥士」范雲，至今也依舊拒絕對丁允恭一事做出評論，反而今天在臉書以男女從政平權議題聲援賴品妤，遭網友留言諷刺：「所以對貴黨總統府發言人一事怎麼看」、「范委員你的鴿子飛很慢耶，還在賴品妤」、「要不要先評論一下丁先生」、「那丁丁呢？因為同黨所以女權就沒關係？」、「你們家那個丁什麼的也嘴一下啊」，但范雲僅回應留言支持的網友，並未理會有關丁允恭之留言，遭酸選擇性男女平權。

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(中時新聞網)