「脩」陳德修曾飾演《終極三國》男主角，紅極一時，他歷經團體「東城衛」與「赤世代」單飛後，近來推出個人首張單曲〈for you〉，新歌也結合公益，幫助紅心字會弱勢兒童，9日舉行新歌發表暨公益記者會，好友羅宏正到場祝福。而陳德修日前與謝和弦因

〈夠愛〉爆出出版權爭議，陳德修昨表示後續交給公司去處理，「我多說也沒有意思，就像兩個小孩子吵架一樣也沒有意義。」

陳德修透露在發生紛爭後，與謝和弦沒有連絡，不過有看到謝和弦po影片暴怒嗆聲，陳德修說：「沒想到事情會變這樣，希望情緒緩和久一點後若有遇到，再聊聊看是不是有什麼誤會，希望這件事不要弄到不愉快。」

此外，陳德修2014年退出「東城衛」隨後另組樂團「赤世代」，不過近年來鮮少公開露面，他直言消失這些年，遭逢許多低潮，「剛當完兵就遇到兩家的合約都結束，唱片公司、經紀公司都沒了，連樂團也都暫停」，他憶起當時獨自去河堤跑步，「心裡在想，下一步要怎麼辦？後來就成立了『赤世代』。」樂與粉絲分享創作。

(中時 )