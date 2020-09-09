金剛近日錄好友宇珊、黃豪平主持的podcast節目《不正常愛情研究中心》，談到過去隻身在異地奮戰，台灣女友卻漸行漸遠，直到被他發現劈腿，後來的感情裡，他也試過跟另一半長期靠網路通訊聯繫，卻還是無法解決彼此的不安全感，所以大膽給出結論：「找長久伴侶就是要找已經玩過的！」

金剛透露跟港星曾志偉並肩同台主持之前，曾經有一段辛苦奮鬥的時間，因為香港節目製作上都有固定的流程，讓他相當不自在，他索性脫稿演出，雖然打亂了現場節奏，卻意外打出屬於他自己的風格，更被最紅的電視節目《超級無敵獎門人》相中擔任主持，就此在香港成為家喻戶曉的巨星，星路大開。

黃豪平笑稱自己是絕品好男人從不上酒店夜店，引來宇珊連番抨擊：「你這種人老了才來玩，就玩得更兇！」於是與金剛紛紛試圖洗腦黃豪平去上夜店好好玩一次，凌厲攻勢引得他崩潰：「你們如果之後在社會版上看到我，就是這兩個人讓我誤入歧途的！」

(中時 )