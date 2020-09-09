南投縣草屯鎮重劃區農水路受損狀況嚴重，路中電線桿擋道等，嚴重影響行的安全，另外，雙冬里排水溝，逢大雨就淹水，造成農作物損失慘重，9日上午行政院中辦執行長蔡培慧，會同南投農田水利會會長林庚辛等地方里長，前往會勘，將針對問題道路及溝渠進行改善。

南投農田水利會會長林庚辛說，雙冬里排水溝渠已超過40年未更新，溝渠長寬度不足，每逢大雨就會漫淹到農田裡，造成農作物損失慘重，農民更是苦不堪言。因此，9日蔡培慧會勘時指示，排水溝拓寬兩米，加深1.6公尺，解決此處逢雨必淹的沉痾。

另外，針對草屯鎮重劃區的加老、石川、碧峰里，因長期農水路受損嚴重，蔡培慧表示，農地重劃區內農水路及道路及需重整，包括施設排水溝、路中電線桿遷移、破損嚴重影響行車安全等問題，行政院中辦會與南投農田水利會，著手改善，讓農民安心從事農作。

蔡培慧指出，這三個里的產業道路，地面破損嚴重，有安全之虞，屢經當地居民反映，也承諾將鋪平1000多公尺長的道路，同時將阻礙通行的電線桿移至路旁、未設排水溝的路段，也會進行施設。

(中時 )