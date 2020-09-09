國民黨。（資料照片）

國民黨發動反對含瘦肉精美豬的「食安公投」，為推動連署，今天在臉書粉專發布10頁的「懶人包」，不過內文藏著「先別管丁允恭快來連署」的藏頭詩，讓網友大讚「真有才！」

發文內容如下：

「顧食安公投」劃重點，全民拒絕瘦肉精豬肉！

先斬後奏，強迫台灣人民接受，

別人的孩子死不完嗎？

管好「食安」是蔡政府給全民的承諾。

丁點的尊重都不給人民，就開放瘦肉精豬肉，

允諾「透明開放」卻逆行到施，大搞黑箱。

恭請全體國民，與我們一起連署「顧食安」！

快刀斬亂麻的方式，溝通不足、配套不足。

來歷不明的加工品，政府有能力管嗎？

連人民的卑微的請求，過好小日子都變奢侈。

署名的公文還能硬拗，說只是預告，大轉彎？

該文最後強調「瘦肉精豬肉，我吞不下啦！」雖然未挑明有藏頭詩，但有網友發現內有「先別管丁允恭快來連署」藏頭詩，令網友大讚有才。

(中時 )