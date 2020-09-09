圖片可見機車因自摔而車體傾倒路邊。（臉書社團台三不定點追焦／蘇育宣翻攝）

又是紅顏禍水？不少機車騎士時常跑台三線享受騎車與沿途山景，但也因路途彎曲多拐而具有一定危險性。一位車友在臉書社團上分享跑山時遇上的驚險車禍，提醒其他車友「注意安全」，不料大家卻歪樓猜測車友是為了看前方穿短褲的長腿妹，才不慎摔車。

一位網友5日下午在臉書社團《台三不定點追焦》PO出一則行車紀錄器，內文提到，他今天跑山時差點被「帶走」，更提醒大家真的要注意安全。從影片中可見，原PO目擊一位機車在轉彎處自摔到對向車道，而撞擊力道之大，機車車體甚至甩出撞到山壁後，又狠摔進山溝。

原PO目擊之後隨即將車子靠邊停，而影片畫面則停在一位穿短褲的長腿辣妹站在路邊。未料，網友卻紛紛歪樓討論，直猜測是影片後段拍到的長腿妹太漂亮，才害機車騎士摔車，意外成為大家關注的亮點。

對此，網友紛紛歪樓留言「妹子長的不錯」、「可能看到妹子想帥一波」、「抱歉我在看最後面的腿」、「應該是看妹子才摔車的」、「有腿給分」、「我看到的只有腿」、「看腿看到摔車」、「看到路邊長腿妹子高潮了」、「旁邊的腿很可以！」、「什麼狀況，我只有看到腿而已」。

(中時新聞網)