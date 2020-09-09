停泊在高市旗津區海巡署艦隊分署旗津分隊旁海事船渠的漁船「海洋發展6號」，傳出維修冷凍設備時氨氣外洩意外，造成維修的31歲謝姓工人吸入太多氨氣，送醫搶救後仍不治，32歲林姓工人也和死神拔河中，勞檢處介入調查要釐清意外起因。

「海洋發展6號」漁船9日下午驚傳有工人在維修船內冷凍設備時，不慎造成高壓氨氣噴發的意外，高雄港務消防隊獲報前往救援，消防隊員穿著防護衣入船艙搜救，陸續將維修冷凍設備的林姓、謝姓工人，以及另2名印尼籍漁工救出，分送大同、小港和旗津醫院急救。

但送醫後，謝姓工人經醫院搶救後仍不治，林姓工人情況也不樂觀，仍在搶救中；另2名印尼籍漁工則是在船艙內幫忙，同樣有喉嚨灼傷和眼睛無法睜開的症狀。據了解，該漁船下星期準備出海捕撈秋刀魚，船公司請外包商來維修冷媒等冷凍設備，不過，維修中卻造成氨氣外洩意外。

高雄港務警察總隊第一時間傳訊施工包商和輪機長等人，了解整起意外的事發經過；勞檢處也已派員調查，要釐清工安意外起因。

(中時 )