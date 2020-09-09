前總統府發言人丁允恭，今遭周刊踢爆過去在高雄市府任新聞局長時，在辦公室和前女友(女記者)發生性關係，被質疑「恭事公辦」，但行政院長蘇貞昌受訪卻表示「丁允恭是個很有才華的年輕人，因為私領域影響了政府或機關，他覺得好可惜」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯提出3點分析，質疑政府高層。

徐巧芯今9日在臉書貼文表示，對於丁允恭的醜聞，她這次必須要說，「這件事並不是私領域」。但丁允恭的長官們，民進黨的重要人物到現在似乎都還不這樣想。她說，不管是蘇貞昌，又或者是有媒體報導內幕提到蔡英文總統的說法，都護航認定，這叫做私領域。她納悶，不知道蘇是在可惜什麼。

徐巧芯指出，身為公職人員，在高雄市政府新聞局的辦公室、辦公桌上跟女記者發生性行為，「到底哪裡是私領域了？」，徐巧芯並進一步提出三點分析：

第一、辦公室的本質：那間辦公室是公家財產，有水電費、冷氣費、清潔人員、辦公桌椅等（對就是當事桌），這些設備跟支出都是來自於公帑，屬於公事。

第二、使用辦公室的權利：你身為公職人員／政務官，能夠使用那間辦公室，是來自於人民對你與你的政黨的支持，屬於公事。

第三、新聞局長的身分與職權：作為新聞局長，跟記者之間的關係，屬於職權範圍，也是公事。

徐巧芯強調，不管丁允恭說是「午休時間、下班時間」在辦公室發生性行為，身分、地點、使用方式都是錯誤的，絕對是「公器私用」。

最後她也回應蘇貞昌等府院高層，「愛將錯了就是錯了，不要亂扯什麼私領域。針對這個醜聞，監察院應該要查辦違失之處」。尤其是新聞報導有一段提到，Y女有向當時的高雄市長、現任的監察院長陳菊寫信陳情，但陳菊沒有處理。就讓我們看看監察院敢不敢調查吧。

(中時新聞網)