中華職棒統一7-ELEEn獅隊與金門情感濃厚，最主要是金門酒廠長期支持近10年，希望金門地區棒球被重視，因此統一獅每年帶領教練及選手們前往金門舉辦棒球推廣回饋基層指導活動，讓熱愛棒球的學生對於棒球運動能有更深層認識及充滿夢想，而近年來金門參賽的棒球成績亦愈來愈搶眼，各界對於金門參賽隊伍評價也很高，統一獅也會繼續耕耘金門基層棒球，讓金門地區棒球能創造更多佳績與蓬勃發展。

今日9月9日統一獅棒球特地規劃為金門主題日，期望與金門建立長長久久的關係，而談到金門，最首推的一定是金門酒廠的「金門高粱酒」，因此在賽前場外特別安排總教練林岳平和選手林祐樂提供調酒服務，在現場示範金門高粱酒如何利用隨手可得之便利飲品進行調酒，並邀請球迷體驗品嚐金門高粱酒的甘醇甜美，另也特別規劃遊戲體驗專區，只要憑票根均可現場互動體驗，有機會可獲得金門酒廠加油棒、鑰匙圈等超值贈品，讓現場帶著滿滿元氣與活力，一同進場為統一獅加油吶喊拼搏出好球賽。

本場金門主題日，特別邀請到金門縣議會大家長-議長洪允典來到臺南棒球場擔任開球嘉賓及金門縣議員楊永立擔打擊者，金門縣議員石永城擔任主審，他們要將金門縣及金門酒廠對棒球的支持及經營，火力全開全力出擊，要讓現場民眾感受到金門的熱情。

統一獅也感謝金門酒廠的長期支持，讓金門與棒球密不可分，亦讓球迷感受到高粱酒的魅力，未來球隊也將規劃安排萊恩吉祥物蒞臨金門，要用萊恩的角度帶領大家了解金門特色觀光旅遊做深度生活旅遊體驗，重新品味這座島嶼之美，請球迷們要持續關注統一獅及金門酒廠FB粉絲團，就可得到最新訊息。

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統一獅邀請球迷體驗品嚐金門高粱酒的甘醇甜美。（統一獅提供）

(中時 )