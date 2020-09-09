資深玉女陳德容現身首映會紅毯。（盧禕祺攝）

王陽明（Sunny）、鄭人碩、李李仁、九孔、謝沛恩、王心恬等人主演的電影《海霧》9日晚上舉行首映會，王陽明和鄭人碩「兩代角頭」因拍戲拍出兄弟感情，鄭人碩甚至拿「好兄弟」王陽明當票房開紅盤祭品，鄭人碩說：「票房破五千萬，Sunny就開跑車裸上身，送粉絲花。」導演錢人豪加碼：「五千萬裸上身，破億就全裸。」王陽明聽完之後表示裸上半身沒問題，「這樣好了，票房破億，全片的男生和導演一起裸上身送花！」

鄭人碩聊到戲份被剪掉，王陽明也附和：「我也被剪掉！」導演錢人豪趕緊說：「保留他們最好的。」李李仁讚有事無法出席首映的春風很照顧朋友，「春風是劇組最會照顧人的，拍片的時候，每天都有他的朋友來探班，讓我們有吃喝不完的零食飲料。」他說春風很夠義氣，生日當天還回來補戲，「而且還是拍那場被人用刀捅的戲。」九孔則笑說：「這次難得可以跟一群美女一起演，真想塞錢拍床戲！」

資深玉女陳德容也現身首映會紅毯，她表示是特別來捧錢人豪的場，也為國片打氣，「我是拍電影入行的，我們的國片可以拍出像這樣科幻先進的感覺，希望未來有更多這類型的電影跟觀眾見面」，她表示今年會拍一部藝術影展片，題材跟台灣文化有關，故事內容則先賣個關子。兩代「錢女郎」許維恩、姚采穎也到場力挺。電影9月11日全台上映。

(中時 )