台中市中華夜市今年5月間發生大火，26歲林姓男子疑因吸食安非他命後，在附近店家騎樓徘徊見警盤查，涉嫌開瓦斯桶縱火，火勢延燒造成16戶店鋪燒毀、數人遭嗆傷。檢察官不排除他吸食毒品後，出現幻覺、妄想等症狀，導致辨識行為顯著降低，依公共危險罪起訴，但請求法院依規定減輕其刑。

林男在5月21日凌晨間因故心情煩悶，吸食安非他命後到中市中華路夜市附近的店家騎樓徘徊，當時有不少店家正收工打烊，員工發現覺得相當可疑而報警。

台中市警方獲報到場，林男見警疑因感到受威脅，竟一手持打火機，另手就近取店家放在騎樓的瓦斯桶，向到場盤查的員警喝斥「不要靠近，不然要點燃瓦斯」，林男還打開瓦斯桶的氣閥開關，讓瓦斯氣逸漏。

警員見狀，立即退離約距林男6公尺處，一方面安撫他的情緒，但林男竟以打火機點燃瓦斯引發火勢，隨後逃離現場，經警員緊追壓制，並通報消防局前來搶救。

夜市攤商多易燃物相當多，火勢一發不可收拾，附近16家攤商店鋪付之一炬，財損嚴重，並有3、4人受到嗆傷送醫。警方在林男身上查獲打火機，並循線在他住處查獲安非他命毒品。林男被逮後，情緒相當不穩定，向警供稱他「心情不好」，曾到身心科就診，可能是案發前吸毒精神恍惚，才犯下縱火案。

(中時 )