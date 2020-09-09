仁愛警分局偵查隊接獲情資，在奧萬大山區附近，疑似遭山老鼠集團覬覦珍貴林木，在警力佈署下，8月31日下午緝獲2名越南籍男子、2名台灣籍男子盜木者，並查獲市價逾10數十萬的扁柏、紅檜樹瘤等，警方移送後，2名越籍男子遭收押，另2名台籍男子交保候傳。

警方指出，據情資研判，犯嫌可能於8月31日午後下山，並以車輛接駁運輸贓木，警方立即規劃警力佈署，在當天下午抓到4名山老鼠，並將查獲的台灣扁柏、紅檜木等珍貴木材，經林管處人員鑑定無誤後；攜回保管，4人被依違反森林法移送南投地檢署偵辦。

警方表示，偵訊過程中2名越籍男子，疑似能聽懂中文，卻直揮手表示「不知道」，請來通譯後，卻供稱自己只是上山割草、採茶等，否認有盜採之行為，另2名台籍男子，失口否認犯案，稱「自己只是被請來幫兩名越籍開車的」，這說法也讓當時訊問的警員直搖頭。

後來，偵查員警向南投地檢署檢察官詢問後續得知，當天晚上檢察官複訊後，將4名男子向南投地院建請羈押，法院審理後， 2名越南籍男子羈押獲准，2名台籍男子交保候傳。

此外，本次案件中，偵查員警也感慨，在山區服務多年，抓不完的山老鼠，盜採山林珍貴樹木等，他說，可能這也是山區員警不一樣的使命，不管多難，都要將這些破壞美麗山林的不法集團繩之以法，也希望大家能共同守護原鄉淨土。

南投林管處也表示，若民眾有盜伐訊息，可撥0800-000-930檢舉，經主管單位認定，犯罪情資屬實，可獲優渥檢舉獎金。

(中時 )