此名網友驚見大嬸的噁心行徑，立即在用完餐後PO上網要大家多加警惕。(爆料公社翻攝)

1名爆料公社網友日前到知名連鎖迴轉壽司店用餐，他從自己坐位角度，竟看到1位大嬸先是將轉盤道上的壽司拿起咬1口，隨後又再度放回轉盤道上，此噁心的行徑幸好被壽司店員發現，向這位大嬸進行勸導時，還反被大嬸回嗆：「我又沒碰到」，網友在事件發生後，馬上PO網告知大家，立即引起其他網友的熱烈討論，其中1名女網友表示，這根本就是貪小便宜的行為，因為迴轉壽司是算盤數的，她認為這位大嬸非常不衛生又自私。

此名目睹噁心過程的網友表示，他其實和本人皆不認識，只是目前疫情期間，實在認為這樣的行為令人感到錯愕，網友也因此認為應該把這情形讓所有人得知。網友還表示，幸虧這位大嬸的噁心行徑有被壽司店員查覺，他說明當時店員直接看到這位大嬸先是將一盤壽司拿起吃小口，表露出噁心的表情後，又將壽司直接放回迴轉道，此時店員上前查看驚覺壽司有缺口，直接詢問大嬸之後，大嬸竟回答：「這盤太腥我不喜歡」，店員立即堅決告知：你們不能這樣，大嬸雖然事後將自己吃過1口的盤子默默收下，仍還是大嗆店員：「我又沒碰到」，噁心的行徑讓人無語傻眼。

曾經在迴轉壽司店工作的網友Alice Sheep表示，她自己曾在壽司店看到許多老人，都會像這位大媽一樣，會把盤子拿起來聞一聞再放回，根本沒有其他客人敢再碰那幾盤，Alice還說明，從客人進店後，是可以發覺哪幾位是可疑的，必須多加注意的。Alice也說，若是遇到這樣的客人，他們通常會直接叫客人把那盤吃掉，但也會遇到噁搞的客人，把壽司亂丟在桌上，另外1種則是當場回嗆店員，還大言不慚認為自己沒有錯。

網友紛紛表示，「都吃過了還放回去，完全無法置信」，也有網友認為還好店員有認真看客人，「還好店員有看到，不然不知道是哪個倒霉鬼拿到」，也有網友覺得大嬸是當大賣場嗎？「真的很誇張耶，是當好市多還可以試吃？」，還有才剛去過迴轉壽司店用過餐的網友說，「昨天也看到有客人把蓋子掀起又蓋回去」。

(中時新聞網)