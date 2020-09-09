日本低成本航空樂桃航空睽違7個月之後，決定10月25日起將重啟國際線航班，並以台北（桃園）往返大阪關西、東京羽田及成田3條航線打頭陣，目前規劃每航點每周各飛3班，機票將於台灣時間9月10日下午3時起販售。

受新冠肺炎疫情影響，樂桃航空於3月20日全面停飛17條國際線航班，這次重啟航線是睽違7個月後的重大決定。樂桃航空表示，希望恢復部分台日航班後，除了能提供大眾更實惠、便利的飛航選擇，也希望滿足留學生、商務人士及訪問親友等旅客需求。

樂桃強調，已在機場及機艙內實施嚴格的防疫措施，希望讓旅客有安心、安全的旅程。由於抵達台北桃園國際機場的旅客們將有交通運輸方式的限制，樂桃航空預計與接機業者合作，希望能提供旅客更便利的交通選擇。

樂桃航空在台總代理萬鈞旅行社指出，目前台日雙方對於入境旅客都還有隔離14天要求，不過距離復飛還有一個多月，或許屆時會有一些放寬，決定復飛主要還是市場有實際需求。

(工商 )