國內車市近年興起皮卡熱潮，但均為進口車款，國產車沒得選，中華汽車歷時兩年，以ZINGER商旅車身為基礎開發出ZINGER PICK UP，相較身型龐大的進口皮卡，ZINGER PICK UP反而以它更適合台灣用路環境的緊湊車身為賣點，廠方甚至在上市初期即推出各式配件來滿足不同需求。

其實ZINGER PICK UP並不是把原本ZINGER的廂型車身切出貨斗就能賣了，兩種車型結構、重心都不同，包括車身、懸吊系統都要重新調校，業者透露調校時間比初期開發的時間還長，這次試駕即感受到廠方的努力成果，讓ZINGER PICK UP開起來相當平衡，尤其在山路上的重心轉移表現佳，爬坡力道也足，轉向更是相當靈活，整體駕馭感受與開SUV運動休旅車很像，有時會忘了正在開一台皮卡。

雖然ZINGER PICK UP採取雙座設計，但車室空間特別考量能讓乘員有足夠的舒適感，不僅座椅可前後滑移22cm，椅背角度也能調整，最大可達45度角，椅背後方也有不小的置物空間；至於貨斗載物尺寸，深1703mm、寬1462mm（最窄寬度1137mm），最高可載重710kg，廠方資料顯示，一口氣載四台55吋電視（包裝箱）也沒問題。

業者表示，貨斗不僅可承重，下開式尾門承重可達200kg，具備省力結構，僅6kg的操作力，媲美百萬等級皮卡車款，再加上貨台離地高度僅749mm，上下貨也便利十足，甚至在戶外休閒活動時，亦可放下尾門直接坐上，隨時隨地都可停駐下來欣賞美景。

在安全配備部分，ZINGER PICK UP採用中華商旅獨創SCC（Safety Control Center）智慧防護系統，搭載ASC車身動態穩定系統與TCL巡跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ARP主動式防止傾覆系統、RAB預警煞車系統、BOS煞車優先系統、ABS防鎖定煞車系統、EBD電子煞車力分配系統、BAS煞車力輔助系統、ESS緊急煞車警示系統、前座雙SRS安全氣囊、耀目日行燈、TPMS胎壓偵測等13項安全功能，全方位提升行車安全。

ZINGER PICK UP提供精采型與晶鑽型2個車款，售價分別為61.9、65.9萬元，另有多項選購配件，如椅後平整化置物盒（3800元）、匠心貨斗飾框（1萬元）、耐磨型貨斗防護墊（1.4萬元）、貨斗三摺上蓋（2萬元）等等。即日起賞車填問卷抽7-11禮券、試乘送精緻限量Ｑ版迴力車，9月底前領牌再送價值1萬元的匠心貨斗飾框。

晶鑽型配備皮質座椅，橘色縫線很搶眼。（陳大任攝）

駕駛艙空間寬敞，座椅可滑移達22cm。（陳大任攝）

中央扶手上層可收納零錢、感應卡等物品，下方大容量空間可放濕巾、衛生紙，前方還有兩個置杯架。（陳大任攝）

椅後平整化置物盒（3800元），上有蓋、內可分類收納。（陳大任攝）

黑色匠心貨斗飾框（1萬元）、黑色耐磨型貨斗防護墊（1.4萬元）。（陳大任攝）

貨斗三摺上蓋（2萬元）可以配合載運不同物件做調整。（陳大任攝）

LED鑽帶方向燈。（陳大任攝）

(中時 )