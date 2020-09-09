協會盃全國成棒年度大賽今天在桃園青埔及羅東棒球場兩地開打，共29隊參賽角逐冠軍。在青埔所進行的首場比賽，台南市黃宗龍繳出先發6.2局失1分的好投，技壓台灣啤酒（國立體大）王牌投手莊陳仲敖，終場台南市以3比1勝出，下一戰對決崑山科大。

台南市總教練張文宗指出，單淘汰的比賽，還是會先派比較信任的投手，而黃宗龍此戰打頭陣，表現沒讓教練團失望，先發6.2局，被揮出5支安打，其中在第4局被台啤第5棒彭立軒揮出陽春全壘打，失掉唯一分數。

黃宗龍提到，在單淘汰的比賽，就全力以赴，尤其對到自己的母校台啤，「搶勝慾望特別強烈。」而面對大學隊的年輕選手，黃宗龍說：「我們老的就靠經驗來取勝，大學生喜歡拚直球，所以我每局的配球方式都不一樣，主要是投引誘球給他們打。」

被學弟彭立軒揮出陽春彈失分，黃宗龍提到：「那球有點大意，投得不錯，但他也有跟到球，會形成全壘打不意外。」第7局佟百聖接替黃宗龍登板，化解三壘有人的失分危機，後援2.1局連續解決7名打者，送出3次三振，守住勝利，張文宗也大讚：「今天兩位投手都投得很好。」

台南市打線今天面對台啤投手莊陳仲敖也吃了苦頭，全場僅敲6支安打，但3局下靠安打和失誤攻佔得點圈，開路先鋒藍淯勝補上安打送回2分，7局下因安打和對手失誤攻佔滿壘，藍淯勝再選到四壞球保送擠回分數，包辦全隊3分打點。

張文宗表示，打線在比賽一開始還放不太開，如果得點圈的機會有把握住，就能打得輕鬆一點，但對方投手的表現也不錯。莊陳仲敖今天先發6.1局，被擊出5支安打，有3次三振，失3分僅1分是自責分，承擔敗投。

(中時 )