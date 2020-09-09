蔡英文總統今晚間出席「台北律師公會109年度律師節慶祝晚會」，總統致詞時表示，她就任總統後，推動了幾項重要政策。一是國家安全，二是司法改革，為了實踐「在野法曹」的光榮地位、克服各種改革挑戰，她期許，團結所有的力量，讓最優秀、最強而有力的律師隊，做台灣人權法治的後盾。

總統致詞時指出，所謂國家安全，也就是要強化國家安全的每一個層面，這樣國家才能有好的基礎，來堅持價值。目前負責這項業務的國家安全會議秘書長顧立雄，是各律師們以前的好朋友、好夥伴，同時也擔任過北律的理事長。

她說，至於司法改革，這一條路非常困難，但是一路走來，要特別感謝行政院政務委員羅秉成的努力，羅從來沒有放棄過，也沒有因為受到挫折，就不想再往前走。就是羅這份鍥而不捨的精神，讓有史以來規模最大的《律師法》修正案，得以成功通過，令人感佩。

總統說，稍早她進入會場時，深刻感受到新時代律師的熱情，讓她非常高興。更令她高興的是，可以在律師節當天，與大家聚在一起。這次是她擔任總統以來，第三次參加北律的律師節慶祝大會。這些年來，因為大家的付出和辛勞，每次相聚的時候，在司改工作上都有些進度，可以一起分享。對於律師朋友們在司法改革這條路上的支持，她也再度表達謝意。

總統指出，去年底，政府完成了《律師法》的修法工作。整個修正案的推動花了將近14年的時間，也做了歷來最大幅度的修正。這一項歷史性的任務，對於律師界的發展，也具有劃時代的意義。

總統表示，明年1月1日，第一屆全國律師聯合會（全律會）將開始運作，承擔起制定組織章程、律師培訓、進修、倫理規範、公益服務，以及執業方式等重責大任。今天，未來全律會的理事長陳彥希律師，以及多位理、監事也在現場。她除了恭喜各當選幹部，也感謝大家願意為建立更完善的制度一起努力。

總統說，過去73年來，北律的律師朋友們一棒接一棒，為台灣的法治建設、人權保障和制度發展奠定基礎。大家也持續關注中國人權議題、香港的法治狀況，為守護普世價值，挺身而出。她相信，北律的這股精神，在未來全律會運作中也將延續下去。

總統表示，北律一路走來，除了是實踐者，也是開創者。從成立「台灣律師學院」，到建置線上影音學習平台「北律雲」，都是與時俱進，讓律師朋友有更多元的進修管道，也不斷提升競爭力。期待未來北律的創新能量，能持續協助律師界因應時代的挑戰。

總統指出，幾天前，她在律師公會全聯會的活動上表達，希望律師朋友們在全律會選舉過後，能夠通力合作，不管是哪一隊，都要一起成為最優秀的律師隊。為了實踐「在野法曹」的光榮地位，為了克服各種改革挑戰，她期許，大家能夠團結所有的力量，讓最優秀、最強而有力的律師隊，做台灣人權法治的後盾。

總統認為，現在正站在推動重大變革的關鍵時刻。不論是對於全律會的運作，或是國民法官制度上路前的準備，都將決定司法改革的目標能不能落實，成效能不能回應人民的期待。她也特別告訴與會者，如果對我國的人權制度、法治發展，或是對司改國是會議決議的執行有任何的建言，歡迎大家隨時向政府反映。

總統強調，司法改革還在轉型期，政府會持續傾聽各方意見，不會停下腳步。希望各律師朋友們能持續支持和協助，一起並肩同行，一起努力。

(中時 )