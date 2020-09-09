協會盃全國成棒年度大賽在青埔棒球場進行的第2場賽事，由台北市大及美和科大兩支大學球隊正面交鋒，雙方僵持到9局下，北市大靠王偉安「戴罪立功」揮出再見安打，最終北市大就以1比0淘汰美和科大。

兩隊今天上演投手戰，北市大林展璋開賽起連續解決13名打者，共投6局被敲3支安打，沒有失分，左投許育銘接手後援3局也僅挨1安；美和科大楊笑龍則是主投7局被揮出4支安打，無失分，但牛棚沒守住局面。

雙方維持0比0局面直到9局下，北市大連兩名打者獲得四壞球保送，靠隊友犧牲觸擊推進上二、三壘後，美和再採故意四壞球保送填滿壘包，滿壘的打擊機會，北市大第2棒王偉安抓第一球揮出右外野方向的再見安打，一棒終結比賽。

王偉安透露，自己在8局上發生守備失誤，讓球隊面臨危機，「當時就心想，如果下一局輪到我打擊，一定要建功，彌補那個失誤。」而他在9局下打擊前就已做好準備，「觀察投手的直球和變化球，也有跟隊友討論，看他第一顆都用直球搶好球數，所以我上去就抓第一顆直球打。」

北市大王偉安敲出再見安打。（中華棒協提供）

這是王偉安大學生涯的第一支再見安打，他坦言，上去打擊壓力很大，「想說自己都大四了，如果再打不出來，會很對不起團隊，大家這麼辛苦的撐到9局了，前面投手也都投得不錯，心裡就想著別打到延長賽。」

北市大兩任投手的表現也獲教練廖文男肯定，尤其大二的林展樟投到第7局被首名打者揮出安打才退場，突破個人在大學正式比賽的最長投球局數，讓教練團看到他的進步和用心。

林展璋投完前4局都沒被擊出安打，他也透露，自己在第5局有意識到這件事，但面對該局第2名打者破功，失投球被打者掌握，有點可惜。

北市大辛苦搶下今年協會盃首勝，廖文男坦言，今年球隊投手戰力不擔心，但打擊訓練因場地受限，影響不小，碰上天母棒球場整修，球隊只能改到河濱球場練習，訓練器材和環境都受限，沒地方練打，對打者的基本功加強也有限，從比賽中就能明顯感受到。

(中時 )