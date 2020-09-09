在疫情暫緩之際，南投縣草屯鎮公所為促進當地經濟發展，推出購物消費「加倍好禮」摸彩活動，只要在當地消費滿100元以上發票，即可參加抽獎，9日在鎮公所公開抽出各獎項，最大獎為機車1台，由鎮公所科員幸運抱走大獎。

草屯鎮公所在7月到8月期間，推出摸彩活動，只要憑當地消費滿100元發票，即可參加摸彩，開獎當天，有1萬多張發票，大獎為機車1部，還有冰箱等家電，超過1000多個獎品。

當天由草屯鎮長簡景賢抽出最大獎機車，當抽出時，他低頭笑了，對著台前觀眾說「這絕對沒有作弊！」原來，幸運得主是鎮公所1名古姓科員，當時在鎮公所內也傳來一陣歡呼，由於得獎者因公外出，因此未能在現場分享喜悅。

簡景賢表示，民眾踴躍參加活動，也大大恢復草屯的經濟活動，除感謝所有民眾為草屯鎮的付出，也會將這次摸彩活動1萬多張發票，捐給鎮內慈善團體，未來也將持續提振草屯經濟；提升鎮民社會福利。

(中時 )