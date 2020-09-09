棕櫚油產能過剩疑慮升高之下，馬來西亞棕櫚油期貨9日下跌超過1.5％，將前一交易日的部分漲幅吐回。馬來西亞衍生品交易所11月交割棕櫚油期貨合約，周三挫跌1.67％至每噸2,823馬幣，前一交易日勁漲2.4％。市場等待8月馬國棕櫚油供需數據出爐，《路透》調查預期8月產量增加2％達184萬噸。

(工商 )