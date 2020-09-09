供給過剩疑慮升 馬國棕櫚油期貨價轉跌 20:302020/09/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 棕櫚油產能過剩疑慮升高之下，馬來西亞棕櫚油期貨9日下跌超過1.5％，將前一交易日的部分漲幅吐回。馬來西亞衍生品交易所11月交割棕櫚油期貨合約，周三挫跌1.67％至每噸2,823馬幣，前一交易日勁漲2.4％。市場等待8月馬國棕櫚油供需數據出爐，《路透》調查預期8月產量增加2％達184萬噸。 (工商 ) #棕櫚油 #疑慮 #期貨 #馬來西亞 #供給過剩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－對沖組合 可抗緩漲急跌 04:102020/09/08 證券．權證 糧食危機來襲 街口黃豆ETF基金規模創高 13:032020/09/09 財經 《國際金融》美股期貨反彈 那斯達克100指數期貨相對強勁 15:402020/09/09 財經 人民幣中間價小升 在岸走跌 11:102020/09/08 財經 低價火熱中芯事件 13檔投信重倉股賣壓重 04:102020/09/08 證券．權證 傳統用油淡季來臨 留意油價回檔風險 18:022020/09/09 財經 人多太危險 專家：太陽能遭倒貨 散戶注意風向變了 18:142020/09/08 財經 刺激消費乏力 改革供給面當道 04:102020/09/09 產業財經 人民幣在岸價收跌14個基點 17:192020/09/08 財經 疫情不利外銷 檸檬價跌逾3成 04:102020/09/08 地方新聞 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 想專職當沖年賺50萬退傭？得先達到這2條件 - 財經 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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