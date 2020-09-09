台北律師公會9日以「躍轉新律迎未來」為主題，舉辦「109年度會員大會暨律師節慶祝活動」，總統蔡英文親臨致詞，她期勉台北律師公會，明年元旦第一屆全國律師聯合會將要開始運作，過去北律為台灣法治建設、人權保障跟制度發展奠定基礎，這股精神在未來全律會運作也將持續下去。

蔡英文指出，這是她做總統以來第3次參加北律的律師節慶祝大會，這些年來因為大家的付出，每一次在相聚時就司改工作上都有進步；北律一路走來，是實踐者也是開創者，從成立台灣律師學院到建置線上語音學習平台「北律雲」都是與時俱進，讓律師朋友有更多元的進修管道，也不斷提升競爭力，期待北律的創新能量能夠持續協助律師界因應時代的挑戰。

蔡英文強調，現在是站在推動重大變革的關鍵時刻，無論是對於全律會的運作，或是「國民法官」制度上路前的準備，都將決定司法改革的目標能不能落實、成效能不能回應人民的期待。

蔡英文同時向台北律師公會的會員表示，各位律師先進朋友，如果對我國人權制度、法治發展、司改國是會議的決議執行有任何建言，都歡迎隨時向政府反應。司改還在轉型期，政府會持續地傾聽人民對法律的意見，不會停下腳步，希望各位的支持和協助，讓我們並肩同行，一起努力。

(中時 )