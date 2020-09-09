總統府發言人丁允恭遭到前女友爆料，私底下劈腿、還逼迫墮胎，甚至在擔任高雄市新聞局長時，與於辦公室內發生性關係，消息一出，丁允恭立即請辭獲准。對此，知名網紅廣告小妹在臉書上分析，渣男的套路都差不多，其實丁也沒必要辭職，因為多數民眾可能不在乎。

丁允恭被指控，四度劈腿，甚至還為了自己的前途逼女友墮胎，消息出來後，外界砲火不斷。廣告小妹直言，偽裝單身、不愛戴套、哄墮胎、上半身滿口性平、下半身誠實豆沙包、鬧翻時就說是女方想毀了他，這套路很眼熟。

廣告小妹認為，丁允恭沒必要辭職，因為多數民眾可能根本不在乎。而知名律師呂秋遠過去也曾遭到指控是「劈腿渣男」，這讓廣告小妹忍不住酸，「瞧瞧冬近（呂秋遠），照樣是進步青年和人妻們的偶像」。

最後，廣告小妹表示，人類就是這樣，學不乖的。上當一回，繼續深愛。廣告小妹直呼，「我氣她的不懂事，但更多的是心疼。希望她的故事能帶給其他女孩啟發，一時愛渣一時爽，下半句自己填吧」。

(中時新聞網)