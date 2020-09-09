基隆一名婦人日前向警方報案，指接到電話另一頭稱兒子遭綁架，警方當機立斷，要婦人與對方約在某處交付贖金，員警到場後，立馬逮補一名林姓男子，但人質不在現場，調查後發現，整起案件是兒子自導自演，因在外積欠數十萬元債務沒錢歸還，一時失慮衝動，聯合友人詐騙自家人。

一名柯姓男子日前遭胡姓犯嫌綁架，犯嫌致電要求柯男母親帶上30萬元將人贖回，警方獲報後，立即趕往現場逮人，但只有林男一人在場，林男情急之下衝撞兩台偵防車，員警立即壓制，搜索發現人質並未在場，詢問後，林男才撥電話給胡男脫口說出，「出事了」，另一頭胡姓犯嫌也自認犯行表示，願意前往派出所自首。

警方偵詢時，胡男稱自己在便利商店遇到柯男，是柯男拜託他一起策畫向家人索款，並派林男前往領取贖金，而林男表示，在行動前有和柯男、胡男見面，兩人在車上有說有笑，柯男的行動沒有受到限制，也不知道柯男想詐騙家人，只接到指示前往某處拿取贖金。

對於衝撞偵防車，林男則說，自己到達交付地點不到5分鐘，就遭兩台汽車包夾，想趕緊逃離現場，情急之下才衝撞車輛，加上汽車沒有警車標示，不知道自己遭警方包圍，直到看見穿著刑警背心的員警，才停止反抗。

警方偵訊後，仍將胡、林兩人依妨害自由罪、妨害公務罪嫌送辦。檢方調查後認為，胡、林供詞大致相符，認定整起案件是柯男自導自演，加上胡、林的行為沒有剝奪他人行動自由，以不起訴處分，至於林男衝撞消防車，檢方認定林男並非惡意衝撞，也以不起訴處分。

(中時 )