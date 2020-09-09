影音平台Netflix9日宣布，將在10月14日推出韓國4人女子團體BLACKPINK的首部原創韓國流行音樂紀錄片《BLACKPINK： Light Up the Sky》，BLACKPINK出道至今堪稱「紀錄製造機」，如今再與Netflix合作，讓全世界的粉絲們都能一窺BLACKPINK是如何迅速崛起為超級巨星的歷程。

繼Netflix超人氣美食紀錄片《鹽油酸熱》後，艾美獎提名導演卡羅琳蘇（Caroline Suh）再度掌鏡，執導韓國流行音樂紀錄片《BLACKPINK： Light Up the Sky》。片中除了有與BLACKPINK團員JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA的獨家訪談之外，還穿插了從未曝光過的畫面，讓粉絲透過鏡頭看她們一路從練習生蛻變為紅遍全球的巨星。

《BLACKPINK： Light Up the Sky》紀錄BLACKPINK4年來的成長經歷。（Netflix提供）

紀錄片當中還將搶先揭露BLACKPINK新專輯的錄製過程，見證韓流偶像團體所須經歷的高低起伏，並瞭解每位團員的驚人才華是如何相互結合，成就出BLACKPINK獨樹一格的創新風格。

提到這次跨國際、跨語言的攜手合作，Netflix原創紀錄片副總裁亞當戴狄歐（Adam Del Deo）表示：「韓流音樂旋風持續橫掃全球，BLACKPINK 堪稱是當今世上最知名的超人氣女子天團。」BLACKPINK則表示：「我們等不及要和全球的Blink（歌迷暱稱）在Netflix分享我們的故事。希望這部紀錄片能帶給觀眾歡樂和希望，一起開心見證我們過去4年來在幕前並肩走過的旅程。」

(中時 )