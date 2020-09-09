韓國男神朴寶劍新劇《青春紀錄》播出後收視傳出捷報，首周播出兩集空降有線和綜合頻道同時段收視率第一，在第一、二集中，朴寶劍所飾演的模特兒「史彗峻」可說是命運相當坎坷，打工還會被藝人揍並遭打傷，無良的經紀公司代表不給他薪水，在家中又要受盡父母與哥哥的嘲諷辱罵，而且更有想要跟他「出櫃」的秀導一直要和他在一起。不過他依舊堅持自己的原則，始終抱持希望努力想要完成夢想。

劇中有場朴寶劍在跟朋友去KTV的路上得知電影試鏡落選，隨即便在KTV瘋狂唱歌的橋段，在這當中可以聽到朴寶劍現場演唱防彈少年團的歌曲〈Tomorrow〉，其中一句歌詞「20歲的待業者害怕明天的到來」正好唱出了主角的心聲，之後他還有感而發地講出：「我喜歡防彈少年團歌裡的世界觀，聽他們的歌就讓我想好好過生活。」藉由歌曲抒發不安的情緒，充滿正能量的想法也相當勵志。

劇中朴寶劍電影試鏡落選難掩失落心情。（Netflix提供）

其實眾所周知朴寶劍與防彈少年團的成員V是超級好兄弟，朴寶劍幾乎沒缺席防彈少年團在首爾的演唱會，甚至連海外場也都會到場支持，這次直接在劇中秀出「好交情」的彩蛋，也讓所有粉絲都相當驚喜。《青春紀錄》於Netflix獨家播出。

(中時 )