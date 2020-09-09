民眾投訴，回旅館房間發現多了一張房卡插在電源開關上，又發現床頭邊塞了一包「吃完的餅乾袋」。(摘自爆料公社)

一位民眾在周末帶著家人北上遊玩，入住桃園一間商務旅館，外出回房後卻驚覺房間有被動過痕跡，更發現床頭出現一包「吃完的餅乾袋」。他急問櫃台後，得到的解釋卻令他超傻眼，有一種花錢住宿找罪受的感覺。

原PO在「爆料公社」上表示，周末和家人入住桃園一家商旅，在check in的時候也覺得接帶人員態度很好，卻沒想到逛完夜市回房後，卻發現房間裡面多了一張房卡插在電源開關上。隨後又發現床頭邊塞了一包「吃完的餅乾袋」，但根本不是他們吃的。

原PO見這詭異的場景馬上打電話告知櫃台，詢問說「不好意思我們剛剛出門的時候你們有進來我們房間嗎？」櫃台馬上承認「有呀我們想說你們很多人就多拿了一張卡給你們。」原PO追問說「那你們剛剛有人在我們房間吃東西嗎？」櫃檯人員則否認「沒有耶！」原PO接著問「那為什麼我們床旁邊多了1包我們沒吃過的餅乾袋？」這時櫃檯才坦承「有可能是我同事，不好意思耶…」。

原PO氣炸表示有幾點讓他非常生氣，1.在他們回旅館後，業者完全沒有告知有人進入過房間，還要自己打電話問才承認。2.床頭那包「吃完的餅乾袋」，原PO表示，「是趁我們不在的時候在裡面休息嗎？還放了一包我們連吃都沒吃過的空袋餅乾」3.房間卡明明可以在他們回旅館當下再給，為什麼要趁他們都不在的時候偷偷進去給呢？4.既然幫忙把卡插在房間了，為什麼還要把吃完餅乾袋放在床邊？

最後原PO指出，「我們都花錢住宿了，只是想要一個安心快樂的旅社，怎麼花錢了還感覺一點cp值都沒有？」出來玩卻得到受害者的感受。

貼文曝光後，網友直呼「這太扯 搞不好行李都被翻過一遍」、「 好不尊重房客」、「太隨便了，專業素質也太差了」、「直接反應主管，有點扯」、「這一定要客訴的啊！萬一房間裡面有貴重物品被偷不就自認倒楣」、「感覺就是有在你們房間休息，已經有服務人員躺在床上嗑零食配電視翹腳的畫面」。

(中時新聞網)