榮獲台北電影節、金馬獎多項大獎肯定的電影《下半場》，去年8月上映後好評不斷，近期響應國家通訊傳播委員會推廣之口述影像服務之節目製作，日前於國立臺灣圖書館演藝廳舉辦「口述影像版」首映會，邀請視障團體參與。《下半場》電影監製陳寶旭邀請國內口述影像服務及撰稿培訓的主要推廣者趙又慈擔任本片口述影像版製作人，兩人一同出席與現場觀眾映後座談。

陳寶旭表示，本片是熱血的籃球電影，大量採用運動影像的傳達與表現形式，藉由口述影像版本的製作，可提升視障者對影片內容的理解，並且可創造視障者的觀影可近性，縮短與明眼人之間的影像資訊距離。「很感謝口述影像發展協會，因為有妳們的投入，讓視障朋友可以聽到很有趣的、好看的電影。」她說剛看片時閉著眼睛聽一些片段，感受到口述敘事是很辛苦的，尤其本片有很多動作畫面，透過口述能讓視障朋友有如臨現場的感覺。

趙又慈感性地說：「很多視障朋友的心願是院線片上映時，能夠盡早有口述影像版的服務。我的理想是希望未來電影上映時，能同時有一個影廳是播放口述影像版。」她感慨以往做口述影像，要取得電影版權是很困難的，很感謝陳寶旭從《我的蛋男情人》到《下半場》，都響應口述影像版的製作。陳寶旭對趙又慈笑說：「妳在片中多場球賽的敘述及語調，根本就是專業球評了！」

(中時 )