不少民眾收到夏日的電費單時都會被金額嚇一大跳。就有一名網友表示，自己在8月中收到電費單，看到金額7070元，以為是冷氣開24小時才會讓電費這麼高，怎料繳費完後卻又再度收到一張電費單，讓他直喊當了「冤大頭」，很有能是幫鄰居繳了電費。

原PO在臉書社團《爆怨公社》中表示，自己家住大樓，在8月中收到電費單，金額高達7070元，他心想，最近時常在網路上看到人家分享電費飆漲，且家裡有2個孩子，所以冷氣都24小時開啟，應該是這原因導致電費這麼高，原PO便不疑有他的去超商繳費，但老公卻不小心「太順手將收據和繳費單丟了。」

怎料，剛繳完電費沒多久又收到一張電費單，上面金額3千多元，他便去了一趟台電臨櫃查詢。事後發現確實沒有這筆7070元的帳單，他才明白自己當了冤大頭。更和老公推斷出，「很有可能是幫鄰居繳了電費。」而臨櫃櫃員也告訴他，下次碰到金額暴增可以先查詢清楚，不要先繳費，或是可以選擇辦理自動扣款，比較安心。

這奇怪的案例也讓網友紛紛回應，「超商收據盡量保留三個月比較安全喔」、「建議申請台電會員+行動支付輸入電號、戶名，繳費查詢都有紀錄很方便。」、「看了此案例，以後還是辦自動轉帳好了」、「收據一定要保留，如果是詐騙也太恐怖了。」不過也有網友推測「有可能是鄰居的，朋友的鄰居就幫她繳過」、「會不會幫鄰居繳了。」

(中時新聞網)