兩年選拔一次的台灣傑出金融業務菁業獎今（9）日公布第十屆複選名單，從4月以來報名參選的120件案例中選出73件優秀作品，分屬28家金融機構，主辦單位台灣金融研訓院強調，「這還不是入圍名單！」，機構獎項將自明天（9／10）起開始複審階段，突顯此項獎項評選過程的嚴謹。

菁業獎主辦單位今天揭曉的複審名單，可以發現，無論土洋銀行的參選案件，金融業務要能獲得青睞，需要蘊含「永續綠色」的要素和「金融科技」導入才有機會，如星展銀行的綠色融資、匯豐銀行的永續金融標竿，彼此競爭最佳企業金融獎，即使此次是有綠金的獨立獎項「最佳綠色專案融資獎」！

此外，進入今年「最佳數位金融獎」複審的銀行機構多達10家，每家都拿出這兩年來力推的數位服務，如兆豐銀行的科技開戶STM智慧櫃員機，玉山銀行玉山智能外匯全方位服務等等，「最佳消費金融銀行」獎項進入複審的7家/件仍全面由金融科技包辦，如台北富邦銀行消金筋斗雲-AI智能平台、台新銀行Richart全線上金融服務等。

台灣傑出金融業務菁業獎是由台灣金融研訓院主辦，兩年才選拔一次的重要獎項，本屆除續請金融監督管理委員會、行政院農業委員會指導外，銀行公會、財金資訊公司、金融聯合徵信中心、聯合信用卡處理中心等銀行周邊單位亦共襄盛舉，共同辦理這次活動。

台灣金融研訓院表示，菁業獎堪稱金融界的「奧斯卡」，本屆選拔活動自4月參選起跑以來，方方面面均打破歷屆紀錄，顯現菁業獎已是金融業界最重要的一場賽事，也可藉由此活動樹立金融同業楷模，讓金融業者互相觀摩與學習。

今天的複審名單已公布於該院網站，明天起的複審流程預訂於10月7日才公布入圍名單，最終得獎名單則需再一個月後的11月2日盛大揭曉。

(工商 )