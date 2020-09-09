新冠疫苗研發拖延疑慮 抑制金價跌勢 20:532020/09/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數升至近1個月高點，部分投資人拋售黃金彌補近來在股市的損失，國際金價9日依舊籠罩賣壓，但新冠疫苗研發恐拖延的疑慮抑制金價跌幅。倫敦現貨金價周三跌0.5％，來到每盎司1,922.21美元；美國期金跌0.7％，來到1,928.9美元。市場投資人觀望周三加拿大央行及周四歐洲央行的貨幣決策。 (工商 ) #金價 #新冠 #疫苗研發 #疑慮 #拖延 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏碁與國防醫學院合作 運用AI技術加速疫苗開發 17:142020/09/09 科技 宏碁攜國防醫學院 導入AI助疫苗研發 18:262020/09/09 財經 《商情》避險需求升 紐約期金反彈 10:002020/09/09 財經 唐獎大師開講 揭開細胞激素解方國際賽 15:072020/09/09 財經 竹東垃圾山清空做汙水設施 解喝「垃圾水」疑慮 16:122020/09/09 生活 《國際金融》美股期貨反彈 那斯達克100指數期貨相對強勁 15:402020/09/09 財經 牛津新冠疫苗試驗喊停 張上淳揭接種者出現恐怖併發症 15:042020/09/09 生活 疫後醫療、戶外訂單增溫 八貫8月營收月增18.49％ 創今年單月新高 16:202020/09/09 財經 陸表彰抗疫英雄 鍾南山獲最高榮譽 04:102020/09/09 話題觀察 俄疫苗揭祕 採腺病毒雙載體 04:102020/09/09 國際大事 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 想專職當沖年賺50萬退傭？得先達到這2條件 - 財經 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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