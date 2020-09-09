美元指數升至近1個月高點，部分投資人拋售黃金彌補近來在股市的損失，國際金價9日依舊籠罩賣壓，但新冠疫苗研發恐拖延的疑慮抑制金價跌幅。倫敦現貨金價周三跌0.5％，來到每盎司1,922.21美元；美國期金跌0.7％，來到1,928.9美元。市場投資人觀望周三加拿大央行及周四歐洲央行的貨幣決策。

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