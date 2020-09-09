美股受科技股拖累大跌，加上韓股指數期貨和選擇權合約到期在即引發市場震盪，9日韓股收跌逾1％。韓國綜合指數（KOSPI）周三終場跌1.09％，以2,375.81點作收，終結連續2天靠三星為首科技股帶動的漲勢。當天外資淨賣超韓股1,167億韓元；韓元兌美元收貶0.23％，報1,189.1兌1美元。

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