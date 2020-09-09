美股重挫拖累 韓股收跌逾1％ 20:532020/09/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股受科技股拖累大跌，加上韓股指數期貨和選擇權合約到期在即引發市場震盪，9日韓股收跌逾1％。韓國綜合指數（KOSPI）周三終場跌1.09％，以2,375.81點作收，終結連續2天靠三星為首科技股帶動的漲勢。當天外資淨賣超韓股1,167億韓元；韓元兌美元收貶0.23％，報1,189.1兌1美元。 (工商 ) #三星 #韓股 #跌逾 #科技股 #拖累 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》美股重挫 恆指開跌1.34％ 11:252020/09/09 財經 《日股》日央行插手 日經跌幅收斂至1％ 16:142020/09/09 財經 《國際油價》利空重挫 美國原油期貨跌逾7％ 10:002020/09/09 財經 恒生指數收跌0.63％ 阿里巴巴收跌2.4％ 17:262020/09/09 財經 上證指數收跌近1.9％ 深成指下跌3.25％ 15:592020/09/09 財經 《韓股》華爾街啟動拋售 韓股收跌1％ 16:312020/09/09 財經 FAANG等尖牙股盤中跌幅約5％ 特斯拉跳水 美科技股又重挫 04:102020/09/09 全球財經 《美股》美6大科技股市值 3日內蒸發逾1兆美元 10:172020/09/09 財經 《美股掃瞄》美股消息面：布蘭特期油跌破40美元 美元站上4周新高 11:252020/09/09 財經 恐慌指數隨美股暴起暴落 專家警告：期權泡沫逼近極限 15:352020/09/09 財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 救微信出絕招 騰訊點名美國反陸大將出馬 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 不只Mac自研CPU 台積電5奈米搶蘋果驚人大單、月產能曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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