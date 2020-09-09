企業通訊軟體大廠Slack周二盤後公布業績，受惠於疫情帶動遠距辦公熱潮，上季營收年增率高達近5成，然而訂單成長率卻呈現下滑，預告未來營運成長看疲。受此利空摜壓，Slack股價應聲暴跌近20％。

Slack周三開盤跳空開低下探24.44美元，跌幅深達17％。與Zoom一樣，Slack被視為疫情受惠概念股，今年到周二為止Zoom飆漲超過5倍，Slack則大漲逾30％。

Slack表示，在截至7月底為止的會計年度第二季營收達2.159億美元，改寫歷史新高，較去年同期激增49％，也優於市場預期的2.09億美元，但仍未擺脫虧損，單季淨損7,480萬美元，較去年同期的3.6億美元大幅縮小。

不過，作為未來營運重要指標的訂單成長率上季僅25％，較第一季的38％明顯下滑。

公司財務長席姆(Allen Shim)在法說會上說明指出，「上季我們許多客戶的訂單不是萎縮，就是低於正常的季節性趨勢，8月整個訂單成長趨勢則開始回復正常。」

此外，疫情也為財報帶來衝擊，Slack表示，上半年因為疫情的關係，公司為客戶提供許多折讓優惠，估計業績因此短少1,100萬美元。

本季財測部份，Slack預估營收將落在2.22到2.25億美元之間，調整後營運虧損約介於2,300萬到2,700萬美元。

Slack宣布調高全年財測目標，營收可達8.7億到8.76億美元，較去年勁揚近40％，全年營運虧損料將落在7,000萬到7,500萬美元之間。

受惠於在家辦公的熱潮，企業軟體營運商不僅業績強勁，同時紛紛調高財測目標，Zoom上周第2度調高財測，Salesforce上個月底也上調全年財測目標。

然而，由於市場需求強勁，各家業者也加入搶食市場大餅，競爭益趨激烈，舉例來說，軟體業霸主微軟旗下辦公室整合工具部門Teams動作頻頻，為的就是與Zoom和Slack爭奪商機。

(工商 )