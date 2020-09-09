沒有血緣關係，也能成為家人嗎？楊景翔演劇團創辦人楊景翔，自18歲北上唸書，在大都會生活晃眼數十年，每天與他見面相處的不是家人，而是共同分擔租金的室友。他以自己數十年的租屋經驗，與編劇吳瑾蓉共同構思出《單身租隊友》，講述三位因緣際會湊在一屋簷下的室友，如何仰賴彼此的幫助度過人生難關。

楊景翔觀察，在都市打拼的現代人多脫離不了租屋課題，為減輕經濟壓力，現代人網路貼文徵求陌生人當室友的現象更屢見不鮮，「願意徵求陌生人當室友，多是各自住在套房，並享有如客廳等的公共空間，這也延伸出每人渴望更具生活品質的心理。」

但要擁有合得來的室友並不簡單。在《單身租隊友》中，同住一屋簷下的大齡女子凱莉、斜槓青年丹丹及煩惱該不該出櫃的警察志強，即使感情融洽，卻也會因丹丹帶男友回家，惹來室友嫌。相互傾訴煩惱的三人，更時常會因對方的「援救」，徒增令旁人啼笑皆非的難關。

楊景翔表示，凱莉、丹丹及志強三人在劇中共同面對的是單身焦慮。雖丹丹擁有男友，但她是在低薪、工作不穩定下，為了讓自己有安全感做出的選擇。自己近年也能體會單身焦慮的感受，「我與朋友聊天時，發現可以隨時約出來的好友越來越少，大家幾乎都有了家庭，多少會有些落寞。近年網路興盛的愛情語錄，也讓我看見大家對於伴侶的渴望。」

《單身租隊友》去年首演，今年針對舞台布景、歌曲、舞蹈重新編排。演員心態也隨作品角色共同成長，如飾演同志警察志強的藝人又仁，在這一年間書寫散文集《我娘》，表露對自我性別認同的坦然，也與劇中角色相呼應。又仁表示，重回舞台飾演志強，彷彿跟角色再走一回性別認同的成長歷程。

楊景翔表示，今年因疫情衝擊，「家」的存在更顯意義。對不少人來說，室友已然成為如家人般的存在，甚至會一路陪伴走過青年、壯年。希望透過《單身租隊友》，反映出現代社會中的另類多元成家。

《單身租隊友》2020年重新裝潢版將在9月18日起，陸續於台北城市舞台、新北藝文中心及台北中山堂演出。

(中時 )