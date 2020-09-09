總統府發言人丁允恭被前女友爆料，任職高雄市府期間劈腿4女，更曾在新聞局長辦公室發生性行為；蔡英文總統火速批准辭呈；知情人士透露，7月6號行程結束，丁允恭單獨向總統請辭，總統跟他有所提醒，但重點就是「好好處理這件事」。

知情人士透露，蔡英文本週主持一場內部會議，重要幕僚全部在場，會議中蔡英文罕見的提到私領域的事，蔡英文嚴肅表明，希望大家以丁允恭這件事引以為鑑，「大家私領域要做好」。

丁允恭表示，有關今天報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。對此本人深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

丁允恭請辭總統府發言人一事，昨天已在政壇傳開；媒體曾向府方查證，卻未被證實。

週刊報導，丁在高雄市新聞局長任內，明明與前妻嚴婉玲訂婚，卻謊稱單身，劈腿包含她在內的4名女子。丁還曾數度在上班時間的局長辦公室與她發生關係，她3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由要她墮胎。

(中時 )