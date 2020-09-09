現代生活中快速的步伐、身上漸重的包袱，讓人在工作和生活上都難以喘息，需要有停下腳步與自己對話，及和在乎的人相處、溫情交流的寧靜時刻，在十間茶屋來杯好茶鬆綁緊繃靈魂。

十間茶屋延續家族自 1860 年的優良製茶傳統，由製茶師傾力製作，過程中透過精密的萎凋技術與炒菁火候掌控，再經由焙茶師緩慢烘焙，製作出極致茶品。而每一位茶師都接受超過600小時以上的專業茶道及茶葉訓練，將台灣茶最精華的一泡留香氣、二泡嚐風味，完整呈現在每一杯茶作品中，也因此能獲英國星級美食大獎Great Taste殊榮，共計7款茶得到11顆星肯定。

十間茶屋打造全店雪白的玻璃屋。(圖／品牌提供)

十間茶屋不斷嘗試在茶葉的傳統風格中融入創新設計，今年更特別推出鍊條包禮盒，並邀請到國際名模Gia Tang 唐熒霜演繹如何將禮盒化身成時尚手拿包。禮盒設計極簡卻不簡單，著重細節及質感，再搭配精緻的鍊條更顯前衛，完美平衡傳統與現代，體現優雅的秩序，讓禮盒成為時髦的絕佳配飾。

(中時新聞網)