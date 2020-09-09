在疫情肆虐的2020年，韓國人氣團體「SEVENTEEN」用音樂撫慰克拉（粉絲暱稱）們！今天在日本推出最新迷你專輯《24H》，首日出貨突破45萬張，根據經紀公司所公佈的數字，今年在日本、韓國所發行的作品總計已經超越230萬張，而台灣「SEVENTEEN 7TH MINI ALBUM 헹가래 [Heng：garæ]視訊通話簽售會」，預購也已經進入倒數階段，主辦祭出4大福利，呼籲粉絲要把握機會。

「SEVENTEEN」4月在日本推出單曲「花落紛飛」出貨55萬張，空降ORICON公信榜冠軍，加上今天（9日）在日本上市的迷你專輯《24H》的45萬張，他們達成百萬出貨的漂亮數字，成為2020年在日本演藝圈最「唱」銷的韓國藝人。

主辦單位祭出4大福利，呼籲粉絲要把握機會。（RICHINING提供）

至於6月在韓國上市的全新迷你專輯《Heng：garæ》，至今已經出貨超過134萬張，成員WOOZI表示：「聽到SEVENTEEN的作品今年已經出過超過230萬張，對於克拉們（粉絲暱稱）只有感謝再感謝。每張作品都非常重要，我們會不忘初衷繼續加油努力，在現在這個疫情依舊的艱困時刻，希望每位克拉都能平安健康度過每一天，也想趕快見到大家。」

而台灣主辦RICHINING與韓國經紀公司合作舉辦的「SEVENTEEN 7TH MINI ALBUM 헹가래 [Heng：garæ]視訊通話簽售會」，預售將於9月13日晚間11點59分結束，祭出「視訊簽售」、「藝人親簽拍立得」、「全員親簽專輯」等抽獎福利，而只要購買產品者，每張均可獲得台灣限定小卡乙張，相關詳情可洽主辦單位RICHINING臉書官方專頁。

(中時 )