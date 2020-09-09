恆述法師、張菲與費玉清姊弟反目。(本報系資料照)

70歲恆述法師（藝名費貞綾）為錢與2個弟弟張菲、費玉清徹底反目，近日不只召開記者會火大澄清是自己拒絕弟弟援助，更有一位「神豪」鐵粉大方幫她解決3千萬債務，同時也宣布自己全面復出。恆述昨晚在談話性節目中回憶起當年為弟弟放棄愛情的心痛回憶，坦言到現在都很懷念那個論及婚嫁的陳姓男友。

「他說妳怎麼那麼顧著娘家，妳是要嫁給我當老婆，妳就要照顧老公這邊，怎麼妳常常顧娘家！？」恆述法師當年不僅四處奔走只為提拔2個弟弟進入演藝圈，更為了家人放棄與陳姓未婚夫的愛情「就擺一桌訂婚」，只因對方一直抱怨她心裡只有2個弟弟，因此忍痛解除婚約。

恆述回憶起這位一度論及婚嫁的無緣未婚夫，她說：「我只能說他姓陳啦，當初我真的很愛他，我常常半夜都在掉眼淚。」也坦言至今還是很懷念對方，過去還因為對方是本省人身分，自己也去學了一口台語。

根據維基百科紀錄，藝名費貞綾的恆述法師，17歲參加歌星甄選出道，之後成為中視簽約藝人，並向中視推薦2個弟弟張菲與費玉清，自此姊弟3人一起為電視台打拚。1981年費貞綾退出演藝圈從商，曾任鳳翔建設董事長、大元國際土地開發公司副董事長、協通財務顧問管理公司董事長兼總經理等職，並在1991年剃度出家，獲賜內法號「恆述」，人稱恆述法師。

(中時新聞網)