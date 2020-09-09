總統府發言人丁允恭，爆出桃色醜聞，曾擔任電視台記者的前女友爆料，當時擔任高雄市新聞局局長的丁允恭，與自己交往期間卻劈腿、逼墮胎，甚至還直接在局長室打炮、拍性愛片，而這位爆料的前女友，曾因為行為過激，在新聞圈相當有名，不少同業嘆「以前曾說過她八卦，現在回想她真的可憐」。

前女友向《鏡週刊》爆料，2014年，才第2次見面的兩人，就被丁允恭喝醉強行舌吻，丁還告白說「我沒結婚、沒女朋友，我很喜歡妳，妳可以當我女朋友」，交往後卻發現丁早在2013年訂婚，還疑似劈腿另外2女。丁允恭還有特殊癖好，常要求她打扮性感，到新聞局辦公室裡發生關係、拍性愛影片，且讓她2年內墮胎3次，費用還是女方向同事借來的。

前女友泣訴丁允恭毀了她的人生，或許並非誇大，當年因為丁允恭要求，女方北上擔任電視台黨政線記者，之後決定分手，丁卻死纏爛打；根據當時女方工作狀況，一開始進入電視台，表現良好、經常出現在螢光幕，但後來行為逐漸脫序、身材爆瘦，加上精神狀態不好，工作會恍神，甚至有過激舉動，主管與同事都勸她看醫生，並請長期病假。

之後女方轉職網路媒體記者，由於工作狀況並沒有改善，沒多久也失去網媒工作，但媒體圈實在很小，女方精神狀態、工作情況已經傳出去，其他媒體亦擔心錄用她會惹上麻煩，如同被封殺的女方，只能選擇出國沉澱自己。

知曉女方的新聞同業，想起她過去行為，不禁感嘆「當時大家私底下討論，只覺得這個女孩子是怎麼了，不同家媒體的主管也會私下傳達，討論別用這個人，以免惹禍上身，現在想想，只覺得她好可憐」。

(中時新聞網)