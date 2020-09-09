財政部中區國稅局表示，為因應新冠肺炎疫情影響，我國及時協助納稅義務人減輕一次繳清稅款負擔，截至今年8月31日，中區國稅局已核准分期繳稅案件2,703件、延期案件745件，合計為3,448件。

該局進一步說明，為協助民眾度過疫情難關，財政部今年3月19日發布解釋，納稅義務人於嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行期間（今年1月15日至明年6月30日），受疫情影響無法於規定繳納期間繳清稅捐者，申請分期、延期繳納案件，不受應納稅額金額多寡限制，稽徵機關將從寬協助辦理。

(工商 )