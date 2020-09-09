延期、分期繳稅 中區國稅局合計核准3,448件 21:002020/09/09 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部中區國稅局表示，為因應新冠肺炎疫情影響，我國及時協助納稅義務人減輕一次繳清稅款負擔，截至今年8月31日，中區國稅局已核准分期繳稅案件2,703件、延期案件745件，合計為3,448件。 該局進一步說明，為協助民眾度過疫情難關，財政部今年3月19日發布解釋，納稅義務人於嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行期間（今年1月15日至明年6月30日），受疫情影響無法於規定繳納期間繳清稅捐者，申請分期、延期繳納案件，不受應納稅額金額多寡限制，稽徵機關將從寬協助辦理。 (工商 ) #中區國稅局 #分期繳稅 #財政部 #納稅義務人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 草屯重劃區內農水路 電線桿擋路、排水不良 行政院中辦會勘改善 20:072020/09/09 寶島 男居家檢疫開溜爽唱KTV推說門口抽菸 雲縣開罰30萬元 14:522020/09/09 生活 旗山機車、轎車對撞 老翁彈飛橋下亡 14:192020/09/09 社會 繳稅＋三倍券發威 7月刷卡金 創 3,626億 新高 04:102020/09/09 金融．稅務 新北市消防局2連霸 榮獲消防績優救護人員團體組金質獎 17:072020/09/09 社會 琉球漁會考績乙等 監察院去函要說明 18:082020/09/09 寶島 六都住宅11年增80萬戶 新北最多 04:102020/09/09 產業．科技 毒犯持有5把制式長短槍 中警趁犯案前荷槍實彈逮人 18:142020/09/09 社會 整修牆壁突塌 裝潢工人遭壓雙腿骨折 12:262020/09/09 社會 雙北熱搜社區排行出爐！冠軍是這間 00:562020/09/09 房市新訊 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 想專職當沖年賺50萬退傭？得先達到這2條件 - 財經 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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