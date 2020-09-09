中共總書記、中央財經委員會主任習近平今下午主持召開中央財經委員會第八次會議，研究暢通國民經濟循環和現代流通體系建設問題，研究十九大以來中央財經委員會議決策部署落實情況。習近平在會上發表重要講話強調，流通體系在國民經濟中發揮著基礎性作用，構建新發展格局，必須把建設現代流通體系作為一項重要戰略任務來抓。

新華社報導，習近平指出要貫徹新發展理念，推動高質量發展，深化供給側結構性改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，統籌推進現代流通體系硬件和軟件建設，發展流通新技術新業態新模式，完善流通領域制度規範和標準，培育壯大具有國際競爭力的現代物流企業，為構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有力支撐。

國務院總理、中央財經委員會副主任李克強，中央書記處書記、中央財經委員會委員王滬寧，國務院副總理、中央財經委員會委員韓正出席會議。

會議指出，建設現代流通體係對構建新發展格局具有重要意義。在社會再生產過程中，流通效率和生產效率同等重要，是提高國民經濟總體運行效率的重要方面。高效流通體系能夠在更大範圍把生產和消費聯繫起來，擴大交易範圍，推動分工深化，提高生產效率，促進財富創造。國內循環和國際循環都離不開高效的現代流通體系。

會議指出，要加快完善國內統一大市場，形成供需互促、產銷並進的良性循環，塑造市場化、法治化、國際化營商環境，強化競爭政策作用。要建設現代綜合運輸體系，形成統一開放的交通運輸市場，優化完善綜合運輸通道佈局，加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設，加快形成內外聯通、安全高效的物流網路。要完善現代商貿流通體系，培育一批具有全球競爭力的現代流通企業，推進數字化、智能化改造和跨界融合，加強標準化建設和綠色發展，支持關係居民日常生活的商貿流通設施改造升級、健康發展。要完善社會信用體系，加快建設重要產品追溯體系，建立健全以信用為基礎的新型監管機制。要強化支付結算等金融基礎設施建設，深化金融供給側結構性改革，提供更多直達各流通環節經營主體的金融產品。要認真研究應對新冠肺炎疫情的經驗，加快建立儲備充足、反應迅速、抗衝擊能力強的應急物流體系。

(中時 )