各級學校開學，很快的各界人士都發現，根據108年課綱所編輯的國二歷史課本，課程內容又遭大砍，包括唐朝之前的2400年，竟然以用1600字結束，甚至三國、兩晉南北朝歷史1徹底消失，引發「去中國化」的議論。親藍團體「藍天行動聯盟」在9月9日前往國民黨中央，呼籲國民黨必須正視文化台獨的嚴重性，必須有所行動，否則民進黨持續扭曲歷史教育、國學教育的情況下，國民黨會完全喪失立足空間。

下午2點，藍天行動聯盟主席武之璋，率領十餘人前往國民黨中央黨部廣場，舉著「民進黨消滅中國史，國民黨怎麼辦」、「國民黨應反擊文化台獨」等標語，希望國民黨奮起反抗民進黨的洗腦教育。

武之璋發表演講表示，台灣在李登輝執政後期，就開始搞起歷史本土化，之後陳水扁時候變本加厲，又塑造了一批台獨想法的學生，最令人失望的是馬英九時期，明明國民黨重新拿回政權，竟然沒有第一時間修改教科書，坐等台獨意識繼續擴大，到了馬英九卸任時，居然有8成的孩子認為「我只是台灣人，不是中國人」，比例比陳水扁時代又增加15%，國民黨當然愈來愈失去支持。

「現在大家都反對九二共識 ，結果國民黨有些人也打算跟著反九二共識，怎麼會這樣呢？重點是九二共識對台灣好或是不好，既然國民黨認為九二共識是對的，就該繼續堅持。政黨不能只看民意，政黨必須有對正確立場的堅持，今天辦個民意，要求大家減所得稅90%，我認為絕大多數民意都會支持，難道政府就該執行嗎？那政府的財政怎麼辦呢？政黨必須有對的方向，然後帶領民意，就算民意在當下不同意，也必須努力去溝通與辯論，然後說服民眾，這才是負責任的政黨。」

「民進黨的文化台獨是不會停止的，國民黨怎麼一點反應都沒有？人家說你是外來政權，你們就默認了嗎？人家說你們迫害人權、白色恐怖、專斷獨裁，你們怎麼連反駁都不會？我不是國民黨員，我都知道該怎麼反駁！1950年代的白色恐怖，那是反抗共產主義而不得不為的強力手段，當時所有民主陣營都有這類的手段，美國也有美國的白色恐怖，英國也有、法國也有、德國也有。過程當中，當然會有冤案的發生，我們也都同情那些無辜被牽連的受害者，然而今天的情況卻是，所有的匪諜一律平反，不分他是否真的是地下黨，是否真的圖謀顛覆政府，一律視為白色恐怖受害者，哪有這樣荒謬的事？要知道，在北京的無名烈士紀念公園，就明列了800多名在台灣被捕判死刑的特務，他們是為共產主義殉身的，不是白色恐怖的受害者，台灣把他們當成受害者，是在污辱他們！話說回來，國民黨應該有理有據的說自己當年，為了保衛台灣盡心盡力，沒有對不起台灣過，從來沒有！」

所以武之璋呼籲，國民黨應該發起各種活動，從黨內開始教育，利用各縣市黨部，招收學員，培訓論述的人才，包括中國歷史、台灣史、中國文化、台灣文化、民進黨研究、三民主義等講座。然後動員透過各縣市黨部在各區區黨部定期開講，最好是吸引年輕人加入，培養青年講師，由年輕人自辦講座。如此一來，國民黨才能找回政黨的認同感，也才知道自己為什麼樣的政治在奮鬥。

活動約進行1個小時，國民黨也派出代表，收下藍天行動聯盟的陳請信。

(中時新聞網)