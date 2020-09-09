2022年縣市長大選，國民黨立委蔣萬安被表態參選台北市長，雖然蔣萬安並未鬆口。前民進黨立委沈富雄斷言，國民黨會派出蔣萬安參選。

沈富雄在政論節目中指出，他覺得國民黨大概就是蔣萬安出戰，他會記取過去兩次猶豫不決的後果，但是他的個性很不容易改。至於台北市副市長黃珊珊，如果台北市長柯文哲逼著她選，最後會棄保，如果黃珊珊棄保的話，對蔣萬安有利；那民進黨就沒有一個真的可以壓過蔣萬安的人，但是藍綠間的拉鋸，蔣萬安應該要趕快把他拉開。

前國民黨立委賴士葆表示，2、3過月前防疫期間民調，蔣萬安贏了新境界文教基金會智庫副執行長吳怡農20%，輸給衛福部長陳時中20%。現在蔣萬安贏3%，不簡單啦，而且陳時中民調還會繼續下滑，因為最近「壞事」做太多、笨話說太多。

賴士葆還爆料表示，有一個台北市議員親口跟他講，他說黃呂錦茹跟蔣萬安通電話的時候，他就在旁邊，蔣確定說他會選。賴士葆表示，在他的這個選區，有人穿著蔣萬安的背心發文宣，說蔣萬安「多讚又多讚，請支持」等等。他問了蔣萬安，蔣說他不知道那個人是誰。賴士葆直指，他的團隊已經在動了，而且他的志工也在動。

(中時新聞網)