「我家的12隻小雞全部不見了！」一位屏東縣民眾心急的向警察訴說，自己才剛買不久的小雞有1隻慘死，其他11隻全都不翼而飛。他著急地請警察協助調閱監視器，一心尋回被偷走的小雞。怎知，警察調閱監視器找到的兇手，竟讓他哭笑不得。

據《三立新聞網》報導，屏東縣新埤派出所7日接獲民眾報案，民眾氣炸向警察說「剛買的12隻小隻全部不見了」，氣憤的說自己才剛買不久，請警察一定要幫他找出「偷雞賊」，更一邊抱怨小雞才剛買，他擔心小雞會被籠子悶住，才將上方蓋子打開，結果一段時間後再看，籠子裡的12隻小雞全都憑空消失，只剩下1隻慘死在籠外。

警方積極的協助民眾找回遺失的小雞，調閱出監視器一看卻發現，雞籠子「門戶大開」，一個黑色的身影出現在籠子的側邊不斷徘徊，仔細一看才發現兇手是「老鼠」，這隻大老鼠沒花三兩下的工夫就把籠子清空。意外抓到的「兇手」卻讓看著監視器的民眾和警察全都哭笑不得。

新聞曝光後，被民眾轉發在PTT上，許多鄉民紛紛驚訝回應「老鼠原來會吃小雞？」、「吃很飽吼」、「什麼老鼠這麼會吃」、「沒看過跟貓一樣的老鼠嗎？」、「竟然沒撐死」、「太會吃了吧」、「其實是救走吧，不然沒吃過的痕跡」、「要多大隻的老鼠才有辦法整雞吞」。

(中時新聞網)