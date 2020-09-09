任容萱擔任台灣世界展望會「資助她，改變世界的1000個契機」代言人，她原本預計要前往非洲衣索比亞，因為新冠肺炎疫情取消，但透過VR眼鏡身歷其境，也了解當地「童婚」狀況。9月初她前往雲林濱海地區，走訪展望會服務家庭，和被資助女孩們一起聊天，她看見樂觀生命，如何在困境中活出自信，決定成為資助人，9日在記者會更開心宣布「我當媽了，而且是2個孩子的媽！」坦言「當媽」後強烈感受到責任「知道那壓力很巨大。」

任容萱在海內外各認養1個女孩，海外資助每月700元，台灣則是每月2000元，當任容萱第一次拿到國內外收養女童的卡片時，手有點在發抖忍不住掉淚：「有甜蜜的負擔在身上，希望能幫她們接受完整的教育，盡我一點力量，可以陪伴她們經歷人生成長，也希望她們健康快樂，找到生命的意義。」

任容萱邀請大家以行動關懷女童權利。（台灣世界展望會提供）

姊姊Selina其實10年前就擔任過展望會代言人，巧的是也去雲林。她這次實際走訪展會會服務地區，「孩子因為家裡環境沒有能力提供上學，甚至去學校是漫長旅程，同樣在這片土地上，但落差很大，會有責任想要幫助。」她坦言，這段時間心情起伏不定，有時會悶在心裡，參加展望會活動本來想要去鼓勵人，但反倒被鼓勵，出發前一天睡不著，當晚更睡不著。

記者會上她也和15歲女孩雅比・西賽視訊連線，其實雅比在去年12月在父母安排下，差點被迫休學、與陌生男子成婚，在展望會成立的兒童社團及社工協助遊說下，雅比雙親認知童婚傷害，因而改變心意。

任容萱認為，每一個人來到世界上都有意義，「同樣作為女孩，我希望每個女孩都能看重自己的價值，並且把自己生命的美好傳遞出去、影響別人。」呼籲更多民眾踴躍響應，透過每月2000元資助國內經濟弱勢家庭女童，或每月700元資助國外女童，陪伴她們持續上學、獲得培力，讓她們有能力勇敢追夢、翻轉生命，進一步發揮影響力，促成更多兒童、家庭與社區的正向改變。

任容萱（中）擔任台灣世界展望會代言人，接受資助長達12年的丁淇晏（右）也到場。（吳松翰攝）

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